Eskişehir’de kar bekleniyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde kar yağışı beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı zaman zaman çok bulutlu olacağı ve kar yağışlı olarak geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 3 ila 6 derece azalacağı ve mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden genellikle orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli kuvvetli olarak saatte 30 ila 50 km hızla eseceği öngörülüyor.

Meteoroloji yayımladığı raporda meydana gelebilecek, kuvvetli rüzgâr etkisiyle tipi şeklinde kar yağışı, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığı 7 derece ile Mihalgazi iken en düşük hava sıcaklığının ise eksi 3 derece ile Mihalıççık’ta olması bekleniyor.