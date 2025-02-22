Eskişehir’de kar yağışının sürmesi bekleniyor

Eskişehir’de gece saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışının akşam saatlerine kadar devam etmesi beklenirken, vatandaşlar olası don ve buzlanma olaylarına karşı uyarıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, aralıklı olarak kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise kuzey yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kısa süreli kuvvetli olarak saatte 40 ila 60 km hızla eseceği öngörülüyor. Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nden yayımlanan raporda vatandaşlara, kuvvetli rüzgâr etkisiyle tipi şeklinde kar yağışı, görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Öte yandan Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığı 2 derece ile Mihalgazi’de iken, en düşük hava sıcaklığının ise eksi 6 derece ile Mihalıççık’ta olması bekleniyor.