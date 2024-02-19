Eskişehir’de konut satışı azaldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eskişehir’de 2024 Ocak ayında konut satışının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 22,9 oranında azaldığını açıkladı.

TÜİK’ten edinilen bilgiye göre, Eskişehir genelinde konut satışları 2024 Ocak ayında, 2023 Ocak ayına göre yüzde 22,9 oranında azalarak bin 132 adet oldu. Eskişehir’de konut satışlarında 2024 Ocak ayında konutların 355 adedi ilk defa (ilk el satış), 777 adedi ise ikinci el satış olarak gerçekleşti.

Satışı yapılan bin 132 konuttan ipotekli satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 65,2 oranında azalarak 124 adet, diğer satışlar ise yüzde 9,4 oranında azalarak bin 8 adet olarak gerçekleşirken, ipotekli satış yapılan 124 konutun 32 adedi ilk satış, 92 adedi ise ikinci el satış oldu.

Türkiye genelinde konut satışları ise, 2024 Ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,8 azalarak 80 bin 308 oldu.