Eskişehir’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış uyarısı

Eskişehir’de il genelinde ve komşu illerde yarın (Perşembe) kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, perşembe günü öğle saatlerinden itibaren Kütahya il geneli ve Bursa’nın güneyinde (Mustafakemalpaşa, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, Harmancık, İnegöl), akşam saatlerinden itibaren ise Eskişehir il genelinde yerel kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin ediliyor.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından vatandaşların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Yağışların saat 13:00 ile 23:59 aralarında etkili olacağı öngörülüyor.