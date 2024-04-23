Eskişehir’de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Kaynak: İHA
Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor
Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.
Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar zaman zaman kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.