Eskişehir’de kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Eskişehir’in de içerisinde bulunduğu bölgede kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji 3’üncü Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor.

Rüzgarın yarın öğle saatlerinden itibaren Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde güney ve güneybatı yönlerinden kuvvetli rüzgar zaman zaman kısa süreli kuvvetli fırtına beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, iç kesimlerde toz savrulması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.