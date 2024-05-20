Eskişehir’de kuvvetli rüzgar ve yağış bekleniyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın bulutlu olacağı tahmin edilirken, bazı ilçelerde yerel ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu olacağı, akşam saatlerinden itibaren bulutluluğun azalacağı; öğle saatlerinden sonra ise Mihalıççık, Sivrihisar, Günyüzü, Keles, İnegöl, Dumlupınar ve Domaniç çevrelerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette, Eskişehir il genelinde öğleden sonra kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.



Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 31 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi İlçelerinde olacağı değerlendiriliyor.