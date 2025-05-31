Eskişehir’de kuvvetli yağış bekleniyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgede beklenen kuvvetli yağışnedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden sonra Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı değerlendiriliyor. Rüzgarın ise, kuzey ve kuzeybatılı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor.



Ani sel, su baskını ve yıldırım gibi olumsuzluklara dikkat

Beklenen kuvvetli yağış nedeniyle meteoroloji tarafından uyarı yapıldı. Uyarıda, bölge genelinde etkili olacağı değerlendirilen aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlar nedeniyle meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 25 derece ile Sarıcakaya ve 24 derece ile Mihalgazi İlçesi’nde hissedilmesinin beklendiği aktarıldı.