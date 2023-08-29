Eskişehir’de nehre giren 15 yaşındaki çocuk boğuldu

Eskişehir’de serinlemek için nehre giren 15 yaşındaki çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, Sarıcakaya ilçesi Sarıkaya Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 15 yaşındaki Ferhat Alp, serinlemek için Sakarya nehrine girdi. Bir süre sonra gözden kaybolan 15 yaşındaki Ferhat Alp’in bulunması için çalışma başlatıldı. Sakarya nehrine dalan AFAD Dalgıç ekipleri, Ferhat Alp’in cansız bedenine ulaştı. Ferhat Alp’in cansız bedeni, 112 Acil Servis ekiplerine teslim edildi.