Eskişehir’de ölüm vadisine geçit yok

Cengiz Holding’e bağlı Eti Bakır’ın Eskişehir ve Sakarya Havzasını etkileyecek Alpagut-Atalan Altın Gümüş Madeni projesine karşı yaşam savunucuları bir araya geldi. Sarıcakaya Yediler Parkı’nda yapılan açıklamasında madene ilişkin Çevre Bakanlığı’ndaki inceleme değerlendirme komisyonu toplantısının 9 Nisan (Bugün) saat 14’te gerçekleştirileceği hatırlatıldı.

MADEN ÇÖPLÜĞÜNE HAYIR

Eskişehir Doğa ve Yaşam Platformu adına açıklamayı Filiz Fatma Özkoç okudu. Ülkenin en verimli topraklarına ev sahipliği yapan Eskişehir’in büyük bir tehdit altında olduğunu savunan Özkoç, Sarıcakaya, Sivrihisar, Mihalgazi ve Tepebaşı’nda vahşi madencilik projelerinin hayata geçirilmek istendiğini aktardı.

Özkoç açıklamasını şöyle sürdürdü: “Toprağımızı, suyumuzu, ormanlarımızı korumak için uzun süredir mücadele ediyoruz. Davalar açıyoruz, halkı bilgilendirmek üzere toplantılar düzenliyoruz, basın açıklamaları gerçekleştiriyoruz… Amacımız, yaşamı ve doğayı korumak. Eskişehir-Sakarya Havzasını olumsuz etkileyecek Alpagut-Atalan Altın Gümüş Madeni projesinin durdurulması gerekiyor. ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) süreci devam ediyor. 15 Ağustos’ta projenin halkın katılımı toplantısı gerçekleştirildi. Fakat toplantının tutanakları hâlâ paylaşılmadı. Usule aykırı olarak yürütüldü. Fakat buna rağmen, Bakanlık tarafından ÇED süreci devam ettirildi. Bizler, Eskişehir’in ve Sakarya Havzası’nın geri dönüşü imkansız şekilde zarar görmesini istemiyoruz. Yerin üstü altından daha kıymetlidir.”

Filiz Fatma Özkoç, “Bu proje bir ölüm projesidir, doğayı yok ediş projesidir. Eğer bizler şimdi dur diyemezsek Sakarya Vadisi, ölüm vadisi olacak. Eskişehir’in maden çöplüğü haline gelmesine izin vermeyeceğiz. 9 Nisan günü Ankara’da olacağız" dedi.

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PROJEYE NEDEN KARŞI ÇIKIYORLAR?

Alpagut-Atalan Altın Gümüş Madeni projesi hayata geçerse bölge ne kaybedecek? Açıklamada madde madde yer verildi:

• Yüzlerce hektarlık orman yok edilecek. Yüz binden fazla ağaç kesilecek.

• Bölgedeki doğal yaşam olumsuz etkilenecek.

• Endemik türlerin yaşam alanı yok olacak.

• Toprak ve su siyanür ve ağır metallerle kirlenecek.