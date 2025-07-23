Eskişehir’de orman yangınına müdahale ederken alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi hayatını kaybetti

Eskişehir'de çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sırasında alevlerin arasında kalan 10 orman işçisi yaşamını yitirdi.

Yangın, 22 Temmuz 2025 sabah saatlerinde Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahalleleri arasında bulunan ormanlık alanda başladı.

Sabah 08.30 sularında yükselen dumanlar kısa sürede çevrede fark edildi. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevler, hem ormanlık alanı hem de yerleşim yerlerini tehdit etmeye başladı.

Yangının ilerleyen saatlerde Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesi Sarıcaova köyü yakınlarına ulaşması üzerine, bölgedeki risk artınca Sarıcaova köyü tedbir amacıyla tahliye edildi.

10 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Seyitgazi ilçesine bağlı Büyükyayla ve Fethiye mahallelerine yakın bir bölgede dün sabah saatlerinde çıkan yangının soğutma çalışmaları sırasında ekipler aniden parlayan alevlerin arasında kaldı.

Alevlerin yön değiştirmesiyle kendilerini korumak isteyen 5 orman işçisi ve 5 sivil toplum gönüllüsü mağaraya saklandı. Ardından tekrar yön değiştiren yangının arasında kalan 10 orman işçisi yanarak can verdi.

Yumaklı, Ankara Yangın Yönetim Merkezi'nde yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Eskişehir Seyitgazi'de başlayıp Afyonkarahisar sınırlarına geçen yangınla alakalı arkadaşlarımızdan 19 orman çalışanı, 5 AKUT mensubu toplam 24 kişi aniden değişen rüzgarın, alevlerin onlara çevrilmesiyle birlikte maalesef yangının içerisinde kaldılar. Yaralılardan 14'ü tedavi altında. 5 orman çalışanı kardeşim ve 5 AKUT mensubu kardeşimi kaybettik. Hayatını kaybeden bütün kardeşlerime, ailelerine, sevenlerine baş sağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağolsun. Yaralı kardeşlerime acil şifalar diliyorum."