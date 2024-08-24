Eskişehir’de parçalı ve az bulutlu hava bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir’de parçalı ve az bulutlu bir hava beklentisi belirtirken, hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik olmayacağını öngörüyor.

Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yayımlanan rapora göre, bölge genelinde parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın kuzeyli yönlerden hafif ve orta kuvvette, öğle ve akşam saatlerinde zaman zaman kısa süreli kuvvetli saatte 30 ila 60 km hızla eseceği öngörülüyor. Hava sıcaklığında ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının Sarıcakaya’da 36 derece, en düşük hava sıcaklığının ise Han ve Mihalıççık’ta 28 derece olacağı tahmin ediliyor.