Eskişehir’de polis ekiplerinin kontrollerinde 3 bin 616 şahıs sorgulandı

Eskişehir’de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda 3 bin 616 şahıs sorgulanırken, 438 araç kontrol edildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü il genelinde 131 personel ve 1 Çevik Kuvvet Timi’nin katılımıyla Huzur Uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama neticesinde, 3 bin 616 şahsın sorgulaması yapılırken; 2 ayrı şahsın Hırsızlık suçundan arandığı ayrıca 4 yıl 2’şer ay hapis cezalarının olduğu, 1 şahsın borçlunun ödeme şartını ihlal suçundan arandığı ayrıca 3 ay hapis cezasının olduğu, 3 ayrı şahsın hırsızlık suçundan arandığı, 1 şahsın taksirle yaralama suçundan arandığı 6 bin 740 TL adli para cezasının olduğu, 1 şahsın basit yaralama suçundan arandığı, ayrıca bin 120 TL adli para cezasının olduğu olmak üzere toplamda 8 şahsın aranmasının olduğu, 3 şahsın yoklama Kaçağı olduğu tespit edildi.

Yine çalışmalarda 2 ayrı şahıstan 2 ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait toplam 11 fişek ele geçirildi. Ekipler 64 umuma açık yer denetlerken; 3 işletmede canlı müzik izin belgesi bulunmadan müzik yayını yapıldığı, 1 işletmede mesul müdürün işletmede olmadığı tespit etti.

Trafik ekiplerinin uygulama 438 araç kontrol edildi. Kontrollerde, 3 sürücüye muayenesiz araç kullanmak, 16 sürücüye sürücü belgesiz araç kullanmak, 5 sürücüye alkollü araç kullanmak olmak üzere 24 sürücüye toplamda 154 bin 100 TL cezai işlem uygulandı.