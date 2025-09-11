Eskişehir’de Porsuk Çayı’na düşen genç hayatını kaybetti

Odunpazarı ilçesine bağlı Kırmızıtoprak Mahallesi Porsuk Bulvarı’nda kendisi gibi Afganistan uyruklu arkadaşı Suhrab N. (24) ile alkol alan Ramesh Naderi, dengesini kaybederek Porsuk Çayı’na düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarılan Naderi’nin kalbinin durduğu belirlendi. Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınan Naderi’ye, uzun süre kalp masajı yapıldı. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan Naderi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Suhrab N. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma sürüyor.