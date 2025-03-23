Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Eskişehir’de rengarenk manzaralar mest etti

Ajans Haberleri
  • 23.03.2025 22:30
  • Giriş: 23.03.2025 22:30
  • Güncelleme: 23.03.2025 22:30
Kaynak: İHA
Eskişehir’de rengarenk manzaralar mest etti

Eskişehir’de havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açan ağaçlar rengarenk görüntüleriyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.
Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de baharın gelmesiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı. Osmangazi mahallesinde bulunan ve vatandaşlarca sıkça tercih edilen Kanlıkavak Parkı’nda rengarenk açan çiçeklerin oluşturduğu manzara, kartpostalları aratmadı. Özellikle pembe ve beyaz renklerinin farklı tonlarını barındıran çiçekler vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla bu eşsiz manzaraları fotoğraflayan, insanlar sosyal medyada paylaşım yaptı.

BirGün'e Abone Ol