Eskişehir’de rengarenk manzaralar mest etti

Eskişehir’de havaların ısınmasıyla birlikte çiçek açan ağaçlar rengarenk görüntüleriyle kartpostallık manzaralar oluşturdu.

Ülke genelinde olduğu gibi Eskişehir’de de baharın gelmesiyle birlikte ağaçlar çiçek açtı. Osmangazi mahallesinde bulunan ve vatandaşlarca sıkça tercih edilen Kanlıkavak Parkı’nda rengarenk açan çiçeklerin oluşturduğu manzara, kartpostalları aratmadı. Özellikle pembe ve beyaz renklerinin farklı tonlarını barındıran çiçekler vatandaşların dikkatini çekti. Cep telefonlarıyla bu eşsiz manzaraları fotoğraflayan, insanlar sosyal medyada paylaşım yaptı.