Eskişehir’de sağanak yağış

Eskişehir’de meteorolojinin de uyarısını yaptığı sağanak yağış etkili olurken, araç ve yaya ulaşımında sıkıntılar yaşandı. Araç sürücüleri dikkatli seyrederken, yaya vatandaşlar ıslanmamak için çeşitli tedbirler aldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahmin ettiği üzere bugün Eskişehir’de sağanak yağış etkili oldu. Öğlen saatlerine doğru gökyüzü kapanıp şimşek sesleri duyulurken, bir süre sonra yağış başladı. Zaman zaman şiddetini arttıran yağışlar sonucunda yollar su birikintileri ile kaplanırken, yaya vatandaşlar üzerlerine poşet geçirerek ve yağmurluk giyerek ıslanmamaya çalıştı. Yağışların yarın öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.