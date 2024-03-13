Eskişehir’de sağanak yağış bekleniyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölgenin batı kesimlerinden başlamak üzere kuzeybatı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağış olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü tarafından, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren batı kesimlerinden başlamak üzere Eskişehir’ in kuzeybatı kesimleri ve İnönü, Sarıcakaya, Mihalgazi ilçelerinde yerel olmak üzere parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin edildiğini belirtildi.

Hava sıcaklığı önemli bir değişiklik beklenmediği günde, güney ve güneybatı yönlerden orta kuvvette ve kuvvetli, akşam saatlerinden itibaren hafif şekilde eseceği tahmin edilmektedir.