Eskişehir’de sağanak yağış bekleniyor

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyrettiği Eskişehir’in belirli noktalarında gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Bursa geneli ile Bilecik’in batı kesimlerinin az bulutlu ve açık; Eskişehir, Kütahya ve Bilecik’in doğu kesimlerinin ise az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu olacağı; bu gün öğle saatleri sonrasında Kütahya’nın güney kesimlerinin, bu akşam ilk saatlerde ise Eskişehir’in güneybatı kesimlerinin yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği; akşam saatleri sonrasında yağışın etkisini kaybedeceği ve tüm bölgede az bulutlu havanın hakim olacağı tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Eskişehir çevrelerinde kuzey ve batı yönlerden Bursa, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde ise kuzey ve doğu yönlerden genellikle orta kuvvette, Bursa’nın kuzey kesimlerinde kuzeydoğu (Poyraz), Eskişehir’in güneybatı kesimlerinde ise kuzey (Yıldız) yönünden öğle saatlerinden sonra ve bu akşam saatlerinde zaman zaman saatte 30 ila 60 kilometre hızla kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor.

SICAKLIKLA İLGİLİ OLUŞMASI MUHTEMEL RİSKLERE KARŞI DİKKATLİ OLUNMALI

Günün en yüksek hava sıcaklıklarının bazı merkezlerde 35 derece ve üzerine çıkacağı tahmin edildiğinden meteoroloji yetkilileri ilgililerin ve yurttaşların yüksek sıcaklıkla ilgili oluşması muhtemel risklere karşı dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtti.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 39 derece ile Sarıcakaya ilçesinde ve 38 derece ile Mihalgazi’de olması bekleniyor.