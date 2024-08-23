Eskişehir’de sağanak yağış bekleniyor
Kaynak: İHA
Eskişehir’in güney ve doğu kesimlerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.
Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı bulutlu olacağı, Kütahya’nın güneydoğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise; Bursa, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Eskişehir çevrelerinde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği belirtiliyor. Öğle saatlerinde yer yer kısa süreli kuvvetli rüzgâr bekleniyor.