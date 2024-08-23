Eskişehir’de sağanak yağış bekleniyor

Eskişehir’in güney ve doğu kesimlerinde öğleden sonra gök gürültülü sağanak yağış öngörülürken, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı bulutlu olacağı, Kütahya’nın güneydoğu kesimlerinin öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgârın ise; Bursa, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Eskişehir çevrelerinde ise kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette eseceği belirtiliyor. Öğle saatlerinde yer yer kısa süreli kuvvetli rüzgâr bekleniyor.



