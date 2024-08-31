Eskişehir’de sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlana hava tahmin raporuna göre bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı; öğle saatlerinden sonra Eskişehir’in kuzeybatı, yerel gök gürültülü sağanak yağışlar görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgârın ise batı ve kuzeybatı yönlerinden orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kısa süreli kuvvetli eseceği öngörülüyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji, ilgilileri ve vatandaşları dolu yağışı, yıldırım düşmesi gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olmaları konusunda uyarı yaptı.