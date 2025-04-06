Eskişehir’de sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eskişehir geneli için öğle saatlerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yaptı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, Eskişehir genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinde ise aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Raporda, Sarıcakaya, Mihalgazi ve Tepebaşı ilçelerinde sıcaklık 22, 21 ve 16 derece olarak öngörülürken, en yüksek sıcaklık 22 dereceyle Sarıcakaya ve Mihalgazi’de, en düşük sıcaklık ise 13 dereceyle Han’da bekleniyor. Yetkililer, yağışın etkili olabileceği bölgelerde vatandaşların dikkatli olması gerektiğini bildirdi.