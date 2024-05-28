Eskişehir’de sağanak yağış etkili olacak

Eskişehir’de bazı ilçeler hariç il genelinde sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı zamanla az bulutlu olacağı, bu sabah saatlerinde İnönü, Mihalgazi ve Sarıcakaya ilçeleri hariç Eskişehir il genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın ise kuzey ve batı yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette eseceği ön görülürken, güncel meteorolojik uyarı bulunmuyor.