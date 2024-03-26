Eskişehir’de sağanak yağış uyarısı

Eskişehir’in içinde bulunduğu bölgenin batı kesimlerinden başlamak üzere kuzeybatı kesimleri parçalı zamanla çok bulutlu bu gece saatlerinde ise aralıklı hafif sağanak yağışlı olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 3.Bölge Müdürlüğü tarafından bölge genelinin sabah saatlerinde parçalı, öğlen saatlerinde az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren parçalı çok bulutlu olacağı; sonrasında, gece saatlerinde ise Eskişehir ve ilçelerinde aralıklı hafif sağanak yağışlı olarak geçeceği tahmin edilmektedir.

Kuzey ve batı, akşam saatlerinden itibaren güney ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmininde bulunurken hava sıcaklığında ise 1 ile 3 derece azalması beklenmektedir şeklinde tahmin edildi.