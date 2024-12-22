Eskişehir’de sağanak yağışın etkili olması bekleniyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın sağanak yağışlı ve puslu olması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, Bursa ve Bilecik çevrelerinin bugün öğle saatlerine kadar, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinin ise akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bu gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesinin görülmesi, hava sıcaklığının da 3 ila 5 derece azalması bekleniyor.

Rüzgarın ise batı ve kuzeybatı, bu akşam saatlerinden itibaren Bursa, Kütahya ve Bilecik çevrelerinde batı ve güneybatı yönlerden, Eskişehir çevrelerinde doğu ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 10 derece ile Mihalgazi ilçesinde olacağı değerlendiriliyor.