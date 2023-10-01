Eskişehir’de sağanak yağışlar devam edecek

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilirken, hava sıcaklığının 2 ila 4 derece azalması bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı havanın etkili olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ise 2 ila 4 derece azalması beklenirken, rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, en düşük hava sıcaklığının 15 derece ile Han ve 16 derece ile Mihalıççık ilçelerinde olacağı tahmin ediliyor.