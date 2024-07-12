Eskişehir’de sağanak yağışlar devam ediyor

Eskişehir’de kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meteoroloji tarafından, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından ’Sarı’ uyarı koduyla yayınlanan meteorolojik uyarı raporuna göre, Eskişehir ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Raporda; ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar meydana gelebileceğinden dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Bugün saat 15.30’da başlayacağı öngörülen yağışların 18.30’a kadar süreceği değerlendiriliyor.