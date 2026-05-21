Eskişehir’de sağlık alanlarının özelleştirilmesine tepki

Eskişehir’de sağlık alanlarının özelleştirme kapsamına alınmasına karşı “Hastaneler Halkındır Platformu” kuruldu. Tabip Odası yetkilileri kararların geri çekilmesini talep etti.

Eskişehir’de, Resmî Gazete’de yayımlanan kararlarla bazı sağlık taşınmazlarının özelleştirme kapsamına alınmasına tepki sürüyor.

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Genel Sekreteri Nesrin Küçük tarafından yapılan açıklamada, kararların kamu yararına aykırı olduğu vurgulandı.

Açıklamada, Sağlık Bakanlığı tarafından duyurulan düzenlemelerle toplam 126 sağlık taşınmazının özelleştirme sürecine alındığı belirtilerek bunun “kamuya ait sağlık alanlarının satışı” anlamına geldiği ifade edildi.

“KAMU MALI SATILAMAZ” VURGUSU

Basın açıklamasında, Eskişehir’de daha önce kapatılan ve farklı sağlık birimlerine dönüştürülen alanlar da hatırlatıldı. Özellikle Yunus Emre Devlet Hastanesi 2 Eylül Hizmet Binası çevresindeki alanların da özelleştirme kapsamına alınmasının kentte ciddi bir tepki oluşturduğu belirtildi.

Ayrıca açıklamada, sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasının halkın sağlık hakkına doğrudan zarar verdiği kaydedildi.

"HASTANELER HALKINDIR PLATFORMU" KURULDU

Tepkilerin ardından milletvekilleri, meslek odaları, sendikalar ve sivil toplum temsilcilerinin bir araya gelmesiyle “Hastaneler Halkındır Platformu” oluşturuldu. Platform, sağlık alanlarının özelleştirme kapsamından tamamen çıkarılmasını talep ediyor.

Açıklamada, şehir hastaneleri sonrası ulaşım ve hizmet erişiminde yaşanan zorluklara da dikkat çekilerek, özellikle eski devlet hastanesinin bulunduğu alanın yeniden kamu hastanesi olarak değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi

HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILDI

Platform yetkilileri, kararların yalnızca toplumsal değil hukuki olarak da takip edildiğini belirtti. Eskişehir-Bilecik Tabip Odası ve çeşitli siyasi ve mesleki yapılar tarafından Danıştay nezdinde dava süreçlerinin başlatıldığı aktarıldı.