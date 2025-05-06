Eskişehir’de sahte gram altın operasyonu; 8 gözaltı

ESKİŞEHİR merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda hazırladıkları 1 gramlık sahte 646 adet gram altını piyasaya sürmeye çalışan 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, sahte 1 gramlık altınları ambalaj içerisinde paketlenmiş olarak kuyumculara satılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmaların ardından sahte 1 gramlık altınları hazırlayan şüpheliler tespit edilerek takibe alındı. Eskişehir’in yanı sıra Muğla ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda sahte altınları üreten, piyasaya süren ve dağıtan yaptığı belirlenen şüpheliler S.K., M.E.A., Z.M.G., E.A., Y.K., U.Ç., İ.H. ve V.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda piyasaya sürülmeye hazırlanmış 646 adet gramlık sahte altın, 36 bin 700 lira nakit para, boş gram altın poşetleri ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir’e getirilerek ifadeleri alınan 8 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.E.A., Z.N.G., E.A. ve Y.K. tutuklanırken, diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)-