Eskişehir’de sıcaklığın 2 ila 4 derece artması bekleniyor

Eskişehir’de hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması beklenirken, Sarıcakaya ilçesinde ise sıcaklığın 18 dereceye kadar yükselmesi tahmin ediliyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün yayınladığı hava tahmin raporuna göre, bölge genelinde havanın az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece artması bekleniyor. Rüzgarın ise, doğu ve kuzeydoğu yönlerden, gündüz orta kuvvette ve gece hafif eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 18 derece ile Mihalgazi ve 17 derece ile Sarıcakaya ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.