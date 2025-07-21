Eskişehir’de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde

Eskişehir’de sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam ederken, yetkililer vatandaşlara tedbirli olmasını söyledi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğünün verilerine göre Eskişehir’de sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirildi. Rüzgarın kuzey yönünde hafif ve orta kuvvetle esmesi bekleniyor. Yetkililer özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sıcak havaya karşı dikkatli olmaları gerektiğini belirterek vatandaşlardan açık alanlarda bulunurken tedbirli davranmalarını istedi.