Eskişehir’de soğuk havanın etkisiyle kent merkezi sakinleşti

Eskişehir’de son günlerde etkili olan soğuk hava, kent merkezindeki hareketliliği azalttı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün paylaştığı hava tahmin raporu doğrultusunda, soğuk hava ve kar yağışı uyarısı yapıldı. Özellikle öğle saatlerinde her zamanki yoğunluğunun aksine, merkezi noktalar boş kaldı. Vatandaşlar ise soğuk havaya karşı tedbirli davranarak evlerinde kalmayı tercih etti. Dışarıya çıkmak zorunda kalanlar ise kalın giysilerle soğuktan korunmaya çalıştı. Sokaklarda ve caddelerde oluşan bu boşluk esnafı da olumsuz etkiledi.