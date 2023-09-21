Eskişehir’de sulama göletine düşen genç hayatını kaybetti

Eskişehir’in Mihalıççık ilçesinde sulama göletline düşen 17 yaşındaki İbrahim Can Karaçam hayatını kaybetti.

Mihalıççık’ın Yeşilyurt Güney Mahallesi’nde, sulama göletinin yakınına giden İbrahim Can Karaçam (17) suya düştü. Daha sonra Karaçam’ın yakınları tarafından Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce yapılan çalışmalar neticesinde 17 yaşındaki Karaçam’ın cansız bedenine ulaştı.

Sudan çıkarılan gencin cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.