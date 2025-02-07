Eskişehir’de sulama kanalları buz tuttu

Eskişehir’de üç gündür etkili olan soğuk hava, sulama kanallarını dondurdu. Donan kanallar üzerinde ilginç görüntüler oluşurken, atılan çöplerin buzun üzerinde kaldığı görüldü.

Eskişehir’de üç gündür hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle bir çok yerde don olayı meydana geldi. Hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi sonrasında şehrin belirli noktalarından geçen sulama kanalları da dondu. Donma sonrasında sulama kanalları üzerinde ilginç görüntüler ortaya çıkarken atılan çöpler sulama kanalı donduktan sonra üst kısımda kaldığı görüldü.