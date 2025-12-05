Eskişehir’de süreci eleştiren polis memuru görevden uzaklaştırıldı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), görüntüleri paylaşılması nedeniyle hakkında inceleme başlatılan Eskişehir'de görevli polis memurunun görevden alındığı bildirdi.

EGM’nin sosyal medya hesabı tarafından yapılan açıklamada, “Bazı sosyal medya hesaplarında, Eskişehir ilinde görevli bir polis memuruna ait görüntülerin paylaşılması üzerine konu hakkında derhal inceleme başlatılmıştır. Polis memuru görevden uzaklaştırılarak konunun tüm yönleriyle araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüzce polis başmüfettişi görevlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.