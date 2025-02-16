Eskişehir’de takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kaynak: DHA
ESKİŞEHİR’de seyir halindeyken önünde giden araca çarpıp takla atarak ters dönen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı Eskişehir-Ankara çevreyolunda meydana geldi. İsmail Y. kullandığı 26 VK 379 plakalı otomobille önünde giden Deniz B. yönetimindeki 34 FSN 42 plakalı araçla çarpıştı. Savrulan 26 VK 379 plakalı otomobil takla atarak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık ekiplerince ters dönen otomobildeki 4 yaralı, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (DHA)
Haber-Kamera: ESKİŞEHİR,(DHA)-