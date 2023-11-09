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Eskişehir’de tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 09.11.2023 13:59
  • Giriş: 09.11.2023 13:59
  • Güncelleme: 09.11.2023 14:00
Kaynak: İHA
Eskişehir’de tarihi eser satmak isteyen 2 şüpheli yakalandı

Eskişehir’de ellerinde bulundurdukları tarihi eser niteliğindeki objeyi satmaya çalışan 2 şüpheli, jandarma ekiplerinin çalışmaları sonucunda suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, polis ekiplerince, Çifteler İlçesi’nde ellerindeki tarihi eser niteliğindeki objeyi satmak için müşteri arayan şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışma başlatıldı. 

Düzenlenen operasyonda, genç Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen beyaz renkli kadın figürlü büst kafasını satmak isteyen 2 şüpheli suçüstü yakalandı. 

Şahıslar hakkında ‘Kültür ve Tabiat Varlığı Koruma Kanuna Muhalefet’ suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi. 

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