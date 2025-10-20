Eskişehir’de tarımın yol haritası tartışılacak

(ESKİŞEHİR) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB), Eskişehir Kent Konseyi, ESOGÜ Ziraat Fakültesi ve Ziraat Mühendisleri Odası iş birliğiyle, tarımın geleceğini masaya yatırmak üzere 23 Ekim Perşembe günü Haller Gençlik Merkezi’nde, “Su, Tarım, Gelecek” başlıklı panel düzenlenecek.

EBB Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Eskişehir Kent Konseyi, ESOGÜ ve Ziraat Mühendisleri Odası katkılarıyla 23 Ekim Perşembe günü saat 15.00’te Haller Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilecek “Su, Tarım, Gelecek” başlıklı panelde; iklim krizi, su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, kuru tarım, tarımsal üretim ve gıda güvenliği gibi kritik konular ele alınacak.

Panele ESOGÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Onur Koyuncu, ESOGÜ Ziraat Fakültesi Prof. Dr. İmren Kutlu, ESOGÜ Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Koç Mehmet Tuğrul, Çiftçi İlayda Altıntaş, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Selma Güder ve Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nden Ziraat Mühendisi Hasan Çakıllı konuşmacı olarak katılacak.

Panelde, bilimsel yaklaşımlar ve sahadaki uygulamalar bir araya getirilerek, tarım politikaları üzerine yapıcı çözümler üretilmesi hedefleniyor. Hem üreticilere hem de karar vericilere rehber niteliği taşıyacak panel, geleceğin tarım vizyonunu şekillendirmek açısından büyük önem taşıyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, tüm üreticileri, akademisyenleri, öğrencileri ve doğaya duyarlı yurttaşları panele davet etti.