Eskişehir’de tiyatro ve kukla festivali

İrem İLYAS

Uluslararası Eskişehir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali ile Uluslararası Eski Şehrin Kuklaları Festivali ilk kez birleştirilerek çocuklarla buluşuyor. 8 farklı ülkeden tiyatro ekiplerinin katılacağı festival minik seyircileri ağırlayacak.

16. Uluslararası Eskişehir Çocuk, Gençlik ve Kukla Tiyatroları Festivali bu yıl 24-28 Mayıs arasında, Şehir Tiyatroları’nın sahneleri ile açıkhava alanları ve parklarda gerçekleştirilecek.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın çocuk oyunları ve yerli tiyatro toplulukları dışında, Almanya, İspanya, Bulgaristan, Hollanda, Romanya, Fransa ve İsveç’ten katılan toplulukların oyunları da minik izleyicilerle buluşacak.