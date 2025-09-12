Eskişehir’de toplu iş sözleşmesi imzalandı

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, ESKİ Genel Müdürlüğü ve Belediye İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

İmza töreninde konuşan Belediye İş Sendikası Başkanı Kemal Azak, toplu iş sözleşmesinin karşılıklı müzakereyle sonuçlandığını belirterek, “Ortak bir noktada buluştuk ve imkânlar el verdiği sürece her zaman en iyisini yapma gayreti içerisindeyiz. Bu süreçte Başkan Ünlüce’ye ve emeği geçen tüm bürokratlarımıza teşekkür ediyorum. Sözleşmenin işçi sınıfımıza, belediyemize ve sendikamıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce ise, belediyede ve ESKİ’de görev yapan tüm personele teşekkür ederek, “Eskişehir’in Türkiye’ye ve dünyaya örnek bir şehir haline gelmesinde emekçilerimizin büyük katkısı var. Mevcut kaynakları en verimli şekilde kullanarak kentimize en kaliteli hizmeti sunma gayretindeyiz. Toplu iş sözleşmesinde gösterdiğiniz anlayış ve nezaket için tüm sendika yöneticilerine ve personelimize teşekkür ediyorum” dedi.

İmzalanan sözleşmeye göre, ilk 6 ayda enflasyon artı yüzde 14 refah payı, ikinci 6 ayda enflasyon artı yüzde 3, üçüncü 6 ayda enflasyon artı yüzde 3, dördüncü 6 ayda ise enflasyon artı yüzde 3 refah payı uygulanacak. Böylece en düşük kadrolu işçi ücreti 63 bin TL’ye yükseldi.