Eskişehir’de toz taşımı bekleniyor

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü hava raporuna göre, Eskişehir genelinin parçalı bulutlu ve açık geçeceği, toz taşımı görüleceği tahmin ediliyor.

Eskişehir merkezi ve ilçelerinde hava sıcaklığının 3 ile 5 derece artması beklenmekte olup, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam etmesi, rüzgârın Kuzey yönünden hafif zaman zaman orta kuvvette esemesi bekleniyor. Ayrıca kent merkezi en düşük derece 21 derece iken, ilçelerde ise en yüksek 29 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi oldu.