Eskişehir’de ulaşıma zam
Eskişehir’de 23 Ekim Pazartesi gününden itibaren toplu taşıma ücretlerinde artışa gidileceği duyuruldu. Zamlı tarife ile tam Eskart ücreti 12 TL’den 15 TL’ye, indirimli Eskart ise 6 TL’den 7,50 TL’ye yükseltildi.
Kaynak: iHA
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla toplu taşıma ücretlerinde 23 Ekim Pazartesi gününden geçerli olmak üzere artışa gidileceğini duyurdu.
Geçerli olacak yeni tarifeye göre, tam Eskart ücreti 12 TL’den 15 TL’ye, indirimli Eskart ise 6 TL’den 7,50 TL’ye yükseltildi.
Yeni tarife, 23 Ekim Pazartesi gününden itibaren uygulanacak.
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