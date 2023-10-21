Eskişehir’de ulaşıma zam

Eskişehir’de 23 Ekim Pazartesi gününden itibaren toplu taşıma ücretlerinde artışa gidileceği duyuruldu. Zamlı tarife ile tam Eskart ücreti 12 TL’den 15 TL’ye, indirimli Eskart ise 6 TL’den 7,50 TL’ye yükseltildi.

Ekonomi 21.10.2023 10:24 Giriş: 21.10.2023 10:24

Güncelleme: 21.10.2023 10:29 Kaynak: iHA

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Fotoğraf: İHA

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararla toplu taşıma ücretlerinde 23 Ekim Pazartesi gününden geçerli olmak üzere artışa gidileceğini duyurdu. Geçerli olacak yeni tarifeye göre, tam Eskart ücreti 12 TL’den 15 TL’ye, indirimli Eskart ise 6 TL’den 7,50 TL’ye yükseltildi. Yeni tarife, 23 Ekim Pazartesi gününden itibaren uygulanacak. Benzine zam geldi



