Eskişehir’de yağış bekleniyor

Eskişehir’in belli noktalarında etkili olacağı tahmin edilen aralıklı yağmurun akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bu sabah saatlerinde Bilecik çevreleri ile Eskişehir’in merkez ve batı kesimlerinin, öğle saatlerinde ise Eskişehir’in doğu, Bilecik’in batı kesimlerinin aralıklı hafif yağmurlu olarak geçeceği, bu akşam saatlerinden itibaren yağışın etkisini kaybedeceği ve batı kesimlerden başlayarak bölge genelinin parçalı bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği değerlendirilirken, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın ise Eskişehir ve Bilecik çevrelerinde batı ve kuzeybatı, Bursa ve Kütahya çevrelerinde ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği öngörülüyor.