Eskişehir’de yağış ve fırtına bekleniyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde hava sıcaklığının 5 ila 9 derece azalacağı öngörülürken, etkili olması beklenen yağış ve fırtına sebebiyle meteoroloji tarafından uyarı yapıldı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde havanın çok bulutlu ve aralıklı yağışlı olması bekleniyor.

Yağışların bugün öğle saatlerine kadar genellikle yağmur, yükseklerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı, öğle saatlerinden itibaren ani soğumayla birlikte yüksekliği 500 metre ve üzeri yerlerde kar, diğer yerlerde ise yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların Bursa ve Kütahya illeri genelinde, Eskişehir ilinin güney kesimlerinde, Osmaneli ve Pazaryeri çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Hava sıcaklığının ise bölge genelinde 5 ila 9 derece azalacağı değerlendirilirken rüzgarın zaman zaman fırtına ve kısa süreli 60-90 kilometre saat hızında kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

Öte yandan, akşam saatlerine kadar devam edeceği öngörülen rüzgârın bölge genelinde 40-60 kilometre saat hızında kuvvetli, zaman zaman fırtına ve kısa süreli 60-90 kilometre saat hızında kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edildiğinden muhtemel çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.