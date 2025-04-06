Eskişehir’de yağış ve zirai don uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü, Eskişehir için sağanak yağış ve zirai don uyarısı yaptı. Pazartesi günü başlayacak yağışlarla birlikte hafta boyunca don riski bekleniyor.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, Eskişehir’de 7 Nisan Pazartesi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Ayrıca Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası nedeniyle iç ve yüksek kesimlerde zirai don riski öngörülüyor. Yetkililer, vatandaşları ve çiftçileri olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.



Zirai don ve yağış uyarısı

Eskişehir’in Odunpazarı, Alpu, İnönü, Mihalıççık, Sarıcakaya, Seyitgazi, Beylikova, Han, Tepebaşı ve Mihalgazi ilçelerinde pazartesi öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken, Çifteler, Mahmudiye, Sivrihisar ve Günyüzü ilçelerinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Sıcaklıkların en düşük olduğu yer eksi 1 derece ile İnönü, en yüksek olduğu yer ise 21 derece ile Sarıcakaya olacak. Tepebaşı ve Odunpazarı’nda hava sıcaklığı 3 ila 5 derece arasında olacak.

19 Mart Çarşamba gününden itibaren başlayacak zirai donun çarşamba, perşembe, cuma ve cumartesi günleri gece ve sabah saatlerinde orta kuvvette, yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, yağışların yol açabileceği sel, su baskını ve ulaşım aksamalarına karşı dikkatli olunmasını, zirai don riskine karşı da tarım üreticilerinin tedbir almasını önerdi. Güncel bilgiler için resmi duyuruların takip edilmesi istendi.