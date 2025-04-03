Eskişehir’de yağışların devam etmesi bekleniyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinde yağışların devam etmesinin ve hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalmasının beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre; bölge genelinin parçalı çok bulutlu olacağı, bu gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının 1 ila 3 derece azalması bekleniyor. Rüzgarın ise kuzey yönlerden genellikle orta kuvvette, bugün öğle saatlerinden sonra ve bu akşam ilk saatlerde Eskişehir v çevrelerinde yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.



Yağış anında meydana gelebilecek olumsuzluklara dikkat

Yayımlanan hava tahmin raporunda; yağış anında kuvvetli rüzgâr, kısa süreli kuvvetli yağış, yerel dolu yağışı ve yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Öte yandan, Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 18 derece ile Mihalgazi ve Sarıcakaya İlçesi’nde hissedilmesinin değerlendirildiği aktarıldı.