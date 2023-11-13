Eskişehir’de yağışlarla birlikte hava da soğudu

Eskişehir’de etkili olan sağanak yağışlar ile birlikte hava sıcaklığı da önemli ölçüde düştü.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü’nün tahmin ettiği üzere Eskişehir’de kuvvetli rüzgâr ve sağanak yağış etkili oldu.

Olumsuz hava artları hava sıcaklığını da önemli ölçüde düşürdü.

Yağışlar özellikle öğle saatlerinde kentin birçok noktasında etkisini arttırırken, çoğu yurttaş ıslanmamak için şemsiyeyle önlem aldı.

İki Eylül Caddesi ve Hamamyolu Caddesi gibi şehrin merkezi noktalarında şemsiye kullanımının artığı dikkat çekerken, bazı vatandaşların dükkânların altına sığındığı görüldü.

Eskişehir’de bugün 13 derece olarak ölçülen hava sıcaklığının, yarın 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor.