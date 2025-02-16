Eskişehir’de yağmur bekleniyor

Eskişehir’de öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağış beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre; bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı, öğle saatlerinden sonra yer yer yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor. Ayrıca iç kesimlerde sabah ilk saatlerde yer yer pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişikliğin olmaması bekleniyor. Rüzgârın ise batı ve güneybatı yönlerden, zamanla kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif ve orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Öte yandan, en yüksek hava sıcaklığının 16 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi, en düşük hava sıcaklığının ise 7 derece ile Mihalıççık’ta olması bekleniyor.