Eskişehir’de yağmur bekleniyor

Eskişehir’in de içinde bulunduğu bölge genelinin çok bulutlu ve hafif yağmurlu olması, hava sıcaklığını ise mevsim normallerinin üstünde beklendiği açıklandı.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayımlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı, çok bulutlu ve hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesinin görülmesi bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmemekle birlikte mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Rüzgârın ise değişik yönlerden hafif, zaman zaman kuzey ve kuzey batılı yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

Öte yandan Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 16 derece ile Sarıcakaya ve Mihalgazi’de, en düşük hava sıcaklığının ise 9 derece ile Mihalıççık’ta olması bekleniyor.