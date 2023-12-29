Eskişehir’de yılbaşında belirlenen 7 caddeye park edilen araçlar çekilecek

Eskişehir’de İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı sebebi ile bazı caddelerde park edilen araçların çekileceğini duyurdu.

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü, yılbaşı trafik tedbirleri sebebi ile il merkezinde yer alan trafik akışının yoğunlaşacağı ana arterler üzerinde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 31 Aralık 2023 tarihi saat 15.00’ten 1 Ocak 2024 tarihi saat 06.00’ya kadar; park yasağı işaret levhası bulunan ve Trafik İdari Para Cezası Karar Tutanağı uygulanan; Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı, İsmet İnönü-1 Bulvarı, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Sivrihisar-1 Caddesi, Yunus Emre Caddesi, İstasyon Caddesi ve Cengiz Topel Caddesi (Yol üzeri paralı park alanları dahil) üzerine park edilen araçlar çekici ile bulundukları alandan çektirilerek yed-i eminli otoparklarda muhafaza altına alınacağını açıkladı.