Eskişehir’de yoğun sis

Meteoroloji tarafından Eskişehir için yapılan sis ve pus uyarısı sabah saatlerinde etkili olurken, oluşan manzara dikkat çekti.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgârın ise, doğu ve güneydoğu yönlerinden hafif ve ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 16 derece ile Mihalgazi, 14 derece ile Sarıcakaya ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor. Öte yandan, özellikle yüksek kesimlerde sisin yoğun olduğu gözlemlendi. Sisli sabahın masalsı manzarası, kentin doğal güzelliklerini ortaya serdi.