Eskişehir’de yoğun sis havadan görüntülendi

Meteoroloji tarafından Eskişehir için uyarısını sis ve pus sabah saatlerinde etkili olurken, oluşan manzara havadan görüntülendi.

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının bölge genelinde 1 ila 3 derece artması bekleniyor. Rüzgârın ise doğu ve güneydoğulu yönlerden, hafif ara sıra orta kuvvette eseceği öngörülüyor. Eskişehir’de en yüksek hava sıcaklığının 15 derece ile Sarıcakaya, Mihalgazi ve 12 derece ile Odunpazarı ilçelerinde olacağı değerlendiriliyor.

Öte yandan, özellikle yüksek kesimlerde sisin yoğun olduğu gözlemlendi. Dron ile havadan görüntülenen sisli kent manzarası dikkat çekerken yüksek kesimlerde ise görüş mesafesi düştü.